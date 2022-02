A través de sus historias de Instagram, la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha explicado que se encuentra en pleno bajón anímico y que estos días la verán algo más inactiva en Instagram, donde suele compartir todo tipo de contenido a lo largo del día. "Lo siento si no estoy muy activa estos días en redes sociales, no lo estoy pasando bien por 'equis' motivos y me gusta que mis redes sean reales", ha señalado la joven, que no quería estar mostrando una 'cara B' ni pintarse una sonrisa falsa cuando no le sale.