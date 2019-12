Alma Cortés Bollo confiesa los kilos que ha engordado y se sincera sobre su novio: "Me siento frustrada"

Uno de los temas que tiene bastante preocupada a la influencer es el del peso. Alma ha desvelado los kilos que ha engordado con el embarazo y se ha sincerado hablando de cómo le ha afectado esto. "Me siento frustrada (...) Me dio un poco de bajón y mi médica me dijo que estuviera tranquila porque es lo normal. Me tranquilizó un poco, pero es una cosa que se me ha quedado ahí", ha explicado con total naturalidad.