Alma Cortés Bollo enumera su lista de nombres para su bebé: "Fernanda no me dejan"

La hija de Raquel Bollo elige los nombres para su bebé y se sincera sobre su relación con Isabel Pantoja

En su último vídeo de mtmad, Alma Cortés Bollo se ha sometido a un preguntas y respuestas para contestar con total sinceridad a todas las dudas de sus seguidores. "Este capítulo es muy chulo, me entusiasma mucho. Ya sabéis que todo lo que hago, lo hago por ustedes, así que me ilusiona mucho", ha comenzado explicando la hija de Raquel Bollo, que no ha podido ocultar la enorme sonrisa de su rostro, fruto de esta etapa tan especial que está atravesando.

La influencer, que ha confesado que le gustan más las niñas que los niños, ha asegurado que no le importa el sexo de su bebé, siempre y cuando venga sano. Además, la hija de la colaboradora de 'Sálvame' ha hablado largo y tendido de su quiniela de nombres. En caso de que sea niña, Fernanda se encuentra en lo más alto de la lista. Sin embargo, Alma tiene bastante claro que no va a poder salirse con la suya. "Si es niña no se lo voy a poner poner porque a nadie le gusta y no me dejan ponérselo", ha explicado entre risas. ¿Cuáles son el resto de nombres favoritos de Alma para su bebé y que pasan la censura? En el capítulo los recita.

La hija de la colaboradora de 'Sálvame' habla de su relación con Isabel Pantoja y sus primos

Además, Alma ha hablado de su relación con su tía, Isabel Pantoja. "Me encanta escucharla hablar, sus charlas, su todo. Me llevo genial con ella", ha confesado la modelo, que también se ha desecho en halagos con sus primos, a los que adora. "Kiko me hace cortarme. Siempre me está dando besos. Y a mi prima Isa la quiero muchísimo. He pasado mucho tiempo con ella cuando éramos pequeñas (...) Ahora cada una tiene su vida pero mantenemos el contacto", ha confesado la 'influencer', que ha aprovechado este vídeo para decirle a Anabel Pantoja lo importante que es para ella.