Tras su desenlace amoroso, Alma Cortés ha continuado su vida y se ha centrado en la crianza y cuidados de su hija. Tal y como ella misma ha confesado a los micrófonos de Europa Press , en su corazón solo está su hija, no hay ningún hombre, "no hay mayor amor" . Una realidad muy distinta en el caso de su ex, que ha rehecho su vida al lado de la ex de Manuel Cortés Bollo, Aguasantas.

Algo ante lo que Cortés prefiere hacer oídos sordos y no pronunciarse al respecto. La joven está encantada con Jimena y centrada completamente en sus estudios de derecho, carrera que terminará previsiblemente el año que viene. "Jimena está muy bien, súper grande. Estoy muy contenta y no puedo decir otra cosa de ella", dice mientras se le ilumina el rostro hablando de su pequeña.

La maternidad le ha cambiado la vida y "ha superado las expectativas". "No esperaba tanto y que me llenase tanto y me hiciese avanzar tanto en mi vida personal y crecer". Y aunque el proyecto familiar que esperaba formar con Juan José no haya salido como ella esperase, no puede estar más feliz, pues a su lado cuenta con el cariño y apoyo de todos los suyos (en especial de Raquel Bollo, de quien dice es una estupenda abuela, y de su hermano).