Alma Cortés Bollo se sincera sobre el parto de su hija: "No podía soportar el dolor"

Alma cuenta toda la verdad del parto de su hija

Alma Cortés Bollo ha vuelto a retomar su canal de ‘mtmad’ tras dar a luz a su hija Jimena. En su regreso, ha querido compartir con todos sus seguidores algo muy personal: su parto. La hija de Raquel Bollo, de ‘Sálvame’, ha contado toda la verdad sobre ese momento que vivió y que nunca podrá olvidar.

Y es que, aparte de ser uno de los momentos más especiales de su vida, siempre recordará ese día porque fue “uno de los más largos”. La influencer se ha sincerado contando todo sobre este momento y ha aclarado las miles de dudas de sus seguidores, que han estado preguntándole mucho durante este tiempo.

Tal y como ha explicado, fue en el baño donde se dio cuenta de que había expulsado el tapón mucoso. “Llamé corriendo a mi pareja y se lo enseñé. Él tampoco sabía si era el tapón. Llegó mi cuñada nerviosísima y empezó a prepararme todo”, ha contado mientras no podía evitar sonreír recordándolo.

Una vez en el hospital, le explicó lo que había ocurrido a los especialistas y le hicieron un reconocimiento. “Me dijeron que tenía la bolsa rota. Para mi sorpresa, me dicen que me tenía que quedar ingresada. Me quedé con la cara descompuesta”, ha contado.

Alma Cortés Bollo cuenta todos los detalles del parto de su hija

“No tenía ni una contracción y me dijeron que si no daba a luz esa noche, me lo tendrían que inducir al día siguiente”, ha señalado. En todo momento, Alma estaba muy sorprendida porque no se creía que pudiera dar a luz tan pronto, pues notaba todo tan normal como los días anteriores.

Aunque ese día no tuvo lugar el parto, fue al día siguiente cuando empezó a experimentar todo. “No podía soportar el dolor, estaba muy cansada, me quería morir. Sentía que me iba a desmayar y pedí la epidural", ha explicado en este sincero vídeo para ‘mtmad’.