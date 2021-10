Alonso Caparrós y la fama han ido de la mano desde sus primeros años. Como hijo de Andrés Caparrós, el colaborador de ' Sálvame ' sabe lo que es vivir pegado a las cámaras, los micrófonos y los focos. Pero no solo él, también sus hermanos, Andrés, Rosa Beatriz y Alejandra, la más desconocida del clan y a la que han ido a parar todos los ojos tras la última publicación en redes del presentador.

Aunque al colaborador de 'Sálvame' le gusta guardar esa faceta de su vida personal algo más 'oculta', lo cierto es que no puede evitar presumir ante sus seguidores de las que son las personas más importantes de su vida. En esta ocasión, le ha tocado el turno a su hermana Alejandra, con la que se lleva a las mil maravillas .

Pero esta no es la última vez que la hija de Andrés Caparrós se enorgullece de tener a Alonso como hermano . "Qué regalo tenerte cerca", escribía hace unos meses la joven junto a una preciosa y tierna instantánea en la que podemos ver al colaborador de 'Sálvame' ejerciendo de tío, con una de sus sobrinas subida en sus hombros y disfrutando de un agradable paseo por el campo.

Y es que en eso, Alonso y Alejandra son iguales : su familia es primordial para ellos. Con un rápido vistazo a su perfil de Instagram, comprobamos que para la pequeña de los Caparrós sus hermanos son su vida y no es raro verla publicando todo tipo de fotos familiares de sus entrañables reuniones del "núcleo duro", como a ella acostumbra llamar a su círculo más cercano, conformado por sus padres y sus hermanos, a los que adora con todo su corazón.

Además de eso, Alejandra se muestra como una persona cercana, divertida y amiga de sus amigos . No hay publicación en la que la joven aparezca sola, siempre está rodeada de buena compañía. Enamorada del verano, fanática de las tardes al aire libre y con un gran sentido del humor.

"Ya he crecido y me he reproducido, ¿ahora qué?", se pregunta en clave de humor junto a un 'selfie' en el que aparece en un primerísimo plano, dejando claro lo mucho de Caparrós que lleva en su ADN. Y es que, además de almas gemelas, Alejandra y Alonso son como dos gotas de agua.