Amor Romeira 'GH' habla sobre la presunta infidelidad de Diego Matamoros con Lola Ortiz: "Se llevan muy bien"

Pese a todo, desde que su mujer entrara en ' GH VIP ', Diego no se ha librado de que se le relacione con otras chicas. Sin ir más lejos, este fin de semana 'Socialité' se hacía eco de su presunta infidelidad con una conocida tronista de 'MyHyV'. Se trata de Lola Ortiz , con la que se habría dejado ver en una conocida discoteca de Madrid en actitud bastante cariñosa. Tanto es así, que un testigo confirmaba que pudo presenciar varios besos entre ellos y que, en un momento de la noche, el amigo de Diego custodiaba el baño mientras ellos estaban dentro.

Amor Romeira habla con Lola Ortiz y cuenta su versión de los hechos

Una tercera en discordia, Amor Romeira, se ha pronunciado al respecto de la polémica para contar su versión de los hechos. "Me estáis escribiendo mucho sobre Lola Ortiz y Diego Matamoros. Primero, no voy a hablar sobre ningún rumor informativo porque Lola es mi hermanita y segundo, porque es mentira. Son amigos y se llevan muy bien", ha comenzado aclarando la canaria, que ha asegurado que ella fue la primera que le aconsejó tener una noche de pasión con el marido de la concursante de 'Gran Hermano VIP'. "Pero desgraciadamente no se lo ha comido", se lamentaba la canaria.