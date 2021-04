Ana Obregón habla por primera vez de los últimos momentos con su hijo: "Me quedé abrazada a él"

Las 48 horas previas al fallecimiento de Álex son algo de lo que hasta ahora Ana era incapaz de compartir en público. Para ella era un recuerdo tan doloroso que había sido incapaz de ponerle palabras, de sacarlo de su memoria hasta que se ha abierto en canal en una entrevista que ha concedido a la revista 'Vanity Fair'. Desde que su hijo falleció, la presentadora ha revelado que no es capaz de pronunciar la palabra "morir", que no tiene fuerzas para escuchar sus audios o para guardar el abrigo que llevaba. Sin embargo, ha dado un paso más en su duelo, exteriorizando instantes muy duros para los que ha necesitado su tiempo.

La presentadora ha recordado uno de los momentos más trágicos que comenzó tal como ella ha dicho, "cuando me fui al apartamento a duchar y me quería echar una hora, pero le acababan de hacer un TAC y Alessandro me llamó". Una llamada que no admitía demoras y que anunciaba que "ya no había tiempo". Así es como comenzaba para la presentadora y Alessandro Lequio los peores instantes de su vida: "Estuvimos cogiéndole los dos de la mano. Y así se fue", ha relatado Ana.