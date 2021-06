Hubo un tiempo en el que la llegada del verano no estaba marcada por el solsticio o por las hogueras de la noche de San Juan. Hace años no había verano si Ana Obregón no posaba en la playa y presumía de cuerpazo mientras lucía los mejores bañadores y bikinis. Año tras año, la sociedad española esperaba con ganas el posado de rigor de la bióloga. Pero la realidad de Ana ha cambiado drásticamente y para ella esto no son más que recuerdos de un pasado mejor: "Parece otra vida".