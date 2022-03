Como ya explicó la que fuera también concursante de 'La isla de las tentaciones', esta marcha por parte de Anabel no se debía a otra cosa de que ya no estaba viviendo sola en casa, sino que su novio, Guille Valle, había vuelto a casa después de unos días fuera por unos asuntos personales. "Ya no se queda en mi casa porque ahora está Guille y llevamos una vida familiar", explicaba la que fuera pareja de Gonzalo Montoya.