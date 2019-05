Aneth relata la polémica noche de amor en Cantora y responde a Kiko Rivera: "Pantoja lo supo"

Reconociendo que esta muy dolida por el ataque de Kiko Rivera, la exconcursante de ' Supervivientes ' ha querido explicar los detalles de la fiesta de Nochevieja en casa de Isabel Pantoja: "Seríamos unas 50 personas, amigos, la familia al completo. Esa noche enseñé a Isabel a bailar 'Alcatraz'. Es un baile peruano, se pone un pañuelo en el trasero, se prende fuego y se baila moviendo el culo. Isabel lo contó en la isla. Ninguno de los invitados sacó fotos. Kiko es el único que no ha respetado la privacidad y ha roto el pacto. Lo ha utilizado para hacernos daño".

Isabel Pantoja no sintió que le faltaran el respeto

Según cuenta Aneth, a Isabel Pantoja no le molestó el episodio sexual que tuvo lugar esa noche. "Nos sirvió lentejas a todos por la mañana. No hay nada que pasara en Cantora que ella no haya sabido", confiesa la exconcursante de 'Supervivientes'.