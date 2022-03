Tras explicar que había sido admitida en un máster de nutrición, la hija de Kiko Matamoros se animaba a hablar de lo bien que le ha venido ir a terapia en una serie de vídeos que ha compartido en sus historias de Instagram, plataforma en la que suele hacer partícipes a sus seguidores de su día a día y donde enseñó, por ejemplo, cómo era el vestidor de su nueva casa en Madrid. "Yo esto no os lo he contado, no sé por qué, pero no tendría por qué no hacerlo: yo llevo yendo al psicólogo, si estamos en marzo ya son seis meses y a mí me ha cambiado la vida", comentaba la influencer.