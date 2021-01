En los últimos días hemos visto en muchas de las cuentas de Instagram que seguimos cómo la gente lanzaba una pregunta a sus seguidores: ¿A qué famoso me parezco? Anita Matamoros no ha querido perderse esta oportunidad de saber con quién la comparan sus fans... ¡y algunas respuestas han sido muy sorprendentes!

"¿A quién me parezco yo?" , preguntaba la hija de Kiko Matamoros. Y sus fans dieron muchas opciones de parecidos razonables entre la influencer y estrellas de cine, cantantes... ¡¡y hasta Teleñecos!! Y es que algún seguidor o seguidora ha comparado a Anita Matamoros con la mismísima Miss Piggy , uno de los personajes más famosos de 'El Show de los Muppets'.

Otros parecidos de Anita Matamoros

Los seguidores de la hija de Kiko Matamoros y Makoke también la han comparado con la actriz Scarlett Johansson, conocida por sus papeles en películas como la saga de 'Los Vengadores' o 'Vicky Cristina Barcelona', donde trabajó a las órdendes de Woody Allen. "Siempre me lo han dicho", comentaba Anita Matamoros.

También le han encontrado parecido con Sofia Richie, famosa modelo e influencer estadounidense, o la cantante española Lola Índigo, aunque la mayoría de sus seguidores han respondido que no, que no se parece a la intérprete de 'Ya no quiero ná'.