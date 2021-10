Estas últimas ocasiones, la suerte no ha ido de la mano de Anita. Después de sus visitas al hospital con carácter de urgencia por los problemas ocasionados tras su operación de pecho, la joven vuelve a hacer frente a una complicación de salud por la que va a pasar hoy mismo por quirófano para resolver un problema que lleva arrastrando algunos años.

Aunque ingresar para ser intervenida no es plato de urgencia para nadie, la hija de Kiko Matamoros ha decidido tomárselo con positivismo y no dejar que este percance le amargue la existencia. Aunque no es tarea fácil, porque esta es la cuarta vez en dos años que la influencer se pone en manos de los expertos para intentar poner fin a sus terribles dolencias bucales que, además de ser muy fastidiosas, le suponen un gran problema a nivel estético.