Anita Matamoros ha sufrido un pequeño percance en medio de su idílico viaje. La influencer hacía las maletas hace tan solo unos días y se escapaba a México con su novio, donde actualmente tratan de disfrutar de unos románticos días de sol y playa. Para evitar las críticas, la hija de Kiko Matamoros y Makoke explicaba que se había informado acerca de las restricciones de entrada y salida al país y que iba a tomar todas las medidas sanitarias posibles para evitar un posible contagio. No obstante, su escapada de ensueño ha encontrado otro problema por el camino, en este caso relacionado con su estado de salud . Aunque no ha sido nada grave, Ana ha querido compartir con sus seguidores lo preocupada que está tras haber vivido "la peor noche de su vida".

Sus historias de Instagram han vuelto a ser el lugar elegido por la joven para contar su drama. "Solo quería contaros que se acaba de ir el médico y que hoy he pasado posiblemente la peor noche de mi vida", ha contado desde la cama del hotel con una visible mala cara, a pesar de los filtros. "De hecho, he estado desde las tres de la mañana vomitando sin parar. He perdido la cuenta ya, pero creo que he vomitado unas nueve o diez veces. También he ido al baño… y fatal", ha continuado relatando.