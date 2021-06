Han pasado quince años desde que Rocío Jurado nos dejara y la familia que se unió ante el dolor de su pérdida está ahora más separada que nunca. Aquel 1 de junio de 2006 lo cambió todo para los Mohedano Jurado y el tiempo no ha cerrado las heridas. Todo lo contrario. Estas están abiertas y la prueba de todo ello es el testimonio de Rocío Carrasco en la docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' . La hija de Rocío Jurado no mantiene relación con ninguno y un año más fue la gran ausente en el homenaje a su madre en Chipiona .

La soledad de Rocío Carrasco hasta su renacer

Desde antes de que le faltase su madre, Rocío Carrasco ya era hermética. Tras dejar atrás la vida pública y verla únicamente en ocasiones contadas, la hija de Rocío Jurado se refugió en Fidel Albiac con el que contrajo matrimonio el 7 de septiembre de 2016 . Una boda muy deseada en la que no estuvieron sus hijos y de la que ahora se han entendido muchas más cosas tras el relato de sus veinte años de silencio. "He estado mucho tiempo sin poder verbalizar muchas cosas", expresó la hija de la artista antes de abrirse en canal.

A partir de su testimonio que ha ido cada semana desgranando ha hecho público el infierno que le ha hecho pasar y el que sigue batallando en los juzgados con su ex, Antonio David Flores, el dolor de no tener a sus hijos y hasta el día que tocó fondo e intentó quitarse la vida. La hija de Rocío Jurado ha librado todos estos durísimos momentos junto "a los suyos", que no son, según ella, "su familia de la televisión", pero ahora hay un cambio. Rocío Carrasco quiere que se la escuche y así es como se ha convertido en un altavoz para muchas otras mujeres. Un desgarrador relato que ha removido los cimientos de la familia Mohedano.