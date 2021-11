En la revista, Michu aseguraba que su ilusión era que Ana María Aldón le diseñe el vestido y ha sido justo esa frase la que ha hecho que nuestra colaboradora rompa su silencio: “Yo no tengo ningún problema en diseñarle el vestido de novia… Lo que pasa es que no va a haber boda”.

“Yo creo que es una ilusión, más que otra cosa. Es lo que le gustaría a ella o le hubiese gustado, porque a día de hoy no tiene relación con el novio”, decía la colaboradora, quien confirmaba que ya no hay noviazgo entre Michu y José Fernando.

“La relación está rota. Se produce una ruptura de la pareja días después de que Michu desmienta mis palabras”, aseguraba Ana María Aldón este domingo en ‘Viva la vida’. La mujer de Ortega Cano, que no suele pronunciarse en nombre de su hijastro, asegura que “la versión de la otra parte es que no es cierto” que vaya a tener lugar un enlace.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha asegurado que ella no tiene ningún interés en que esa boda no se celebre, sino que ella se limita a transmitir la información que conoce. Además, ha dejado claro que no tiene problemas con Michu.

“A mí me da pena ella y siempre me he puesto en su lugar. Sé lo que ella debe estar pasando, criando a su hija sola. Tú decides ser madre con todas las consecuencias y si el padre no está, no quedan más que tirar sola hacia delante”.