El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido poner fin a su relación con Katerina

Gonzalo Montoya ha anunciado que ha roto su relación con Katerina Safarova a través de las redes sociales. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ está muy enfadado con la que fuera su tentadora en el programa de Telecinco y ha asegurado que no quiere volver a saber nada de ella.

El ex de Susana Molina se ha mostrado muy alterado en sus historias de Instagram y ha contado qué ha ocurrido exactamente para que no quiera tener ningún tipo de relación ni contacto con Katerina. Y es que, Gonzalo se ha enfadado mucho con la influencer porque iba a entrevistarla y finalmente ella se ha echado para atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9)

Aunque Gonzalo Montoya no iba a pronunciarse sobre el tema en sus redes sociales, finalmente sí lo ha hecho y ha acabado estallando contra Katerina en sus historias de Instagram, donde ha dejado claro que su relación con ella ha acabado. “Se acabó la tontería. No iba a decir nada, pero me la trae al pairo. Hoy entrevistaba a Katerina y, como desde mi cuenta de Instagram no puedo hacer directos, le he dicho que íbamos a hacerlo desde otra”, ha comenzado expresando.

El que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha asegurado que ella le ha dicho que no iba a hacer la entrevista en otra cuenta de Instagram porque entonces no le iban a subir los seguidores, algo que no le ha sentado nada bien a Gonzalo. “¿Esta chavala quién se ha creído que es? ¿Para qué quieres más seguidores, para que te regalen un curso de español o qué?”, ha señalado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Katerina Safarova (@kat_safarova)

Sin poder contener su enfado, el sevillano ha cargado sin piedad contra Katerina Safarova públicamente: “No lo entiendo. Si te has liado hasta con Figo y me vas a venir a mamonear a mí con tonterías. Ahora no te voy a entrevistar ni cuando me convierta en Ibai Llanos y tenga cinco millones de seguidores”.