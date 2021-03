Así es el impresionante jardín de Paz Padilla, la presentadora de 'Sálvame'

El jardín es uno de los grandes atractivos de la casa de Paz Padilla (por no decir el mayor). La parcela está cerrada por altos matorrales y árboles de diferentes especies que consiguen crear un ambiente muy acogedor con sus cientos de tonos de verde. La humorista está completamente enamorada de su jardín. Tanto es así, que ella misma lo denomina como su particular 'Jardín del Edén'.

No le falta detalle. En él podemos encontrar caminos de madera, pequeños rincones de descanso, un merendero, un columpio, un pequeño estanque ¡y hasta un huerto! En un terreno así, tampoco no nos extraña que Paz críe también a sus propias gallinas. También, cómo no, un lugar para practicar sus acrobacias aéreas con telas. Por supuesto, no podía faltar una gran piscina para paliar las altas temperaturas durante el verano.