"Qué estilo tienes siempre, te pongas lo que te pongas", "lo que más me ha gustado ha sido verte de novia", "me gusta porque los has adaptado a tu estilo" o "los has clavado", son solo algunos de los cientos de miles de piropos que ha recibido Anna Ferrer al ponerse en la piel de la mítica Diana de Gales, con la que guarda un parecido hasta ahora desconocido y que ha quedado en relieve con este elaborado vídeo que acumula casi medio millón de visualizaciones.