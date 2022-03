Antonio Tejado se somete a un nuevo injerto capilar y muestra el resultado: "Ni te enteras"

Antonio Tejado continúa batallando con su alopecia. El exconcursante de ' GH Dúo ' ha decidido someterse a un injerto capilar, después de ver cómo su pelo perdía densidad por varias partes de su cabeza. Un tratamiento estético que no ha tratado de ocultar y que llega tan solo cinco años después de su primera visita a quirófano para tratar este mismo problema.

Dolorido tras la intervención, aunque feliz del importante paso que ha dado, Antonio Tejado ha querido presumir del resultado de su injerto de cabello, a sabiendas de que no todavía no es definitivo. Por el momento, el exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' deberá esperar al menos entre 1 y 2 meses para que la piel cicatrice y comience a nacer pelo nuevo, aunque hasta por lo menos dentro de seis meses no podamos verle presumir de melena.