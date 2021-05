La exconcursante de 'GH VIP' ha decidido con 34 años vitrificar sus óvulos

Ares Teixidó está viviendo un gran momento personal con su nueva relación sentimental

La reacción de Sofía Cristo al conocer la noticia la nueva pareja de su ex, Bruna Manzoni

Para Ares Teixidó la vida no puede ser más intensa en esta última temporada. Tras confirmar su relación con Bruna Manzoni y mostrarse enamoradas y posando juntas, la exconcursante de 'GH VIP' no para de dar sorpresas. La última de todas es que la periodista de 34 años no ha dudado en contar a sus seguidores el plan que tiene con vistas al futuro: Ares ha decidido congelar sus óvulos por si más adelante quiere ser madre.

Con toda naturalidad, la exconcursante de 'GH VIP' ha decidido ser previsora y no agobiarse con un tema que, llegado una edad puede generar algunas preocupaciones en las mujeres y más, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y de inestabilidad social. Para ello, Ares no ha dudado en acudir al 'Love Fertility Clinic' para iniciar este tratamiento y de paso informar a sus seguidores de todo el proceso.

"No habéis parado de mandarme mensajes planteándome dudas y preguntas desde que dije que voy a congelar mis óvulos", ha empezado a decir Ares antes de llamar a todos ellos a una cita en la que podrán conocer más detalles del tratamiento y de los beneficios de la vitrificación (como se conoce comúnmente a la congelación de óvulos).

Para ello, la periodista no solo se ha convertido en la embajadora del proyecto que ha puesto en marcha esta clínica y está decidida a que todas las mujeres que deseen dar el mismo paso que ha dado ella no les falte la información. Con la congelación de sus óvulos, Ares Teixidó espera poder tener la posibilidad de ser madre cuando encuentre el momento oportuno y que la edad no sea un freno como les pasa a muchas mujeres.

El gran momento personal de Ares Teixidó

Ares Teixidó se encuentra en un gran momento personal. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' está locamente enamorada de la exnovia de Sofía Cristo y tras confirmar la noticia precisamente el Día de la Visibilidad Lésbica, la periodista ya no oculta todo lo que está sintiendo por Bruna Manzoni.

La reportera está más feliz que nunca y no ha dudado en compartir su felicidad con sus miles de fans y así lo hizo saber plasmado en los versos de un poema de Elvira Sastre, 'Adiós al frío': "Yo amo a una mujer que me ama, y eso solo es coincidencia, eso es solo un acierto colocado a tiempo por las montañas que nos rodean, ni siquiera es suerte, no, es solo lo que le contaré a mi futuro cuando mi pasado me pregunte por qué ella, por qué tan fácil".

La reacción de Sofía Cristo

Y tantas han sido las muestras de cariño entre Ares y Bruna en público desde que saltase la noticia, que hasta la propia Sofía Cristo se ha pronunciado sobre la relación de la pareja. La hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo con su característica sinceridad respondía a todas las preguntas de los medios que querían saber su opinión sobre este noviazgo sorpresa.