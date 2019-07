Aritz 'GH' cambia de look y se pone uñas a lo Rosalía: "Que te la clavo, niño, ten cuidado"

Si te acuerdas del concursante de 'GH' que se definía como un chico que vivía sin televisión, sin ordenador ni Internet y con un móvil que describía una patata, olvídalo porque ahora Aritz es todo un "moderno" en toda regla. El vasco ha pasado de ser un chico antitecnología a un instagramer en toda regla. Y no, no lo decimos nosotros, sino las últimas imágenes y el look con el que ha sorprendido en los últimos días.