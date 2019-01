Las confesiones de Aritz 'GH': “He engordado 15 kg y he aprendido a decir te quiero”

Desde su salida de 'Gran Hermano' como segundo finalista, Aritz no ha parado ni se ha privado de nada. El joven vasco se ha convertido en todo un 'instagramer' que no solo ha sorprendido por sus cambiantes looks o, sino también por abanderar en el entorno online las causas de respeto e igualdad que le han valido el aplauso del público.

“El 18 se me ha pasado en un suspiro, así que supongo que he sido inmensamente feliz”. Y, a continuación desglosaba los motivos que han hecho del pasado, un año redondo para Aritz: “He engordado casi 15 kilos, me he reído hasta que la pata de gallo me ha llegado a tocar la patilla, he visto tres estrellas fugaces y he aprendido a decir te quiero siempre que me apetece”.