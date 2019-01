Amor 'GH' destapa su monumental bronca con Candela por Antonio Tejado

telecinco.es

Los rumores de una supuesta infidelidad de Antonio Tejado a Candela con Amor Romeira han vuelto con fuerza. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha sorprendido a sus seguidores desvelando un, hasta ahora desconocido, episodio que vivió en una conocida discoteca madrileña con la pareja de concursantes de 'GH DÚO'.

Tras ser preguntada por sus seguidores sobre una supuesta pelea entre ella y la actual pareja de Antonio Tejado, Amor Romeira no ha dudado en contar todos los detalles del altercado a través de sus 'stories' de Instagram. "Os voy a contar qué fue lo que realmente paso con Candela. Un día estoy yo en la 'Posada' y me viene Antonio Tejado con Candela de la mano. Se me enfrentan y me dice Antonio, delante de Candela: ¿Tú y yo hemos estado en un hotel en Bormujos? Y me dice Candela: Sí, que a mi me han dicho que has estado con mi marido en un hotel en Bormujos", ha contado la exconcursante de 'GH'.

Muy molesta con la pareja por el enfrentamiento, Amor también tuvo unas palabras para Candela, con la intención de aclarar toda la situación. "Perdona, no. En primer lugar, a mí no me tienes que exigir explicaciones. Le dije que con su marido no he estado en ningún hotel de Bormujos, pero que si así fuera, ella no es nadie para venir a exigirme a mí nada. Las explicaciones se las pides a él, que es con el que te acuestas y con quien compartes tu vida, pero a mí me tienes que dejar tranquila", ha explicado, añadiendo que Candela estaba muy enfadada y "con cara de champiñón" toda la noche.

Tras la pelea, Amor ha contado como continúo la noche. "Total, que seguimos la noche y, como saben, en una discoteca la música está muy alta y hay que acercarse para hablar. No le sentó muy bien y me suelta: "A ver si te despegas de mi marido, que estas hablando muy cerca. Y yo le digo, chica tu tienes un problema. Yo estaba hablando con Antonio y ella estaba cada vez más loca y con más ganas de matarme, y yo seguía hablando con Antonio", ha contado Amor, asegurando que lo hacía para molestar a Candela tras el enfrentamiento: "A mí esta tía no me viene a decir que deje de hablar con Antonio porque esté celosa".

La que fuera concursante de 'GH' ha continuado su relato, explicando que Candela continuó provocando toda la noche, asegurando que Amor no iba depilada. "Que te despegues de Antonio que le estas dando con los pelos de las piernas, que no te has depilado", dijo Candela, según cuenta. A lo que Amor reaccionó levantándose el vestido, demostrando que no era cierto lo que decía: "Me levanté el vestido y le enseñe el c*** a todo el mundo, eso era la segunda guerra civil y ella se volvió loca".

"Yo cuando enseño el c*** no lo hago con intención de provocar a nadie, pero si tu mente piensa que una mujer enseña el c*** con incitación a provocar, el problema lo tienes tú. Lo enseñé por un impulso, dijiste que estaba sin depilar y te quise demostrar que estaba depiladita entera. "Yo creo que ella es conocedora de mis historias con Antonio y, por eso, está atacada. A partir de ahí, Antonio dejó de seguirme en Instagram y dejó de hablarme porque Candela se lo pide. Ella le apartó de mi vera, dijo que no volviera a hablar conmigo y que no quería volver a verle conmigo", ha continuado Amor, explicando la actual situación con la pareja de 'GH DÚO'.

Además, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha desvelado que cuando Candela se fue al baño, Antonio se le acercó pidiéndole que fuera comprensiva con él y que Candela le había obligado a no dirigirse a ella porque tiene muchos celos. "Cuando ella volvió del baño, todo tan normal, y ella tan tranquila pensando que su marido no me había saludado", ha explicado Amor, entre risas.

Por último, la ex gran hermana no ha querido despedirse sin hacer una última confesión. Después de toda la noche ignorándose, Amor ha contado que Antonio y ella tuvieron un encuentro en el baño de la discoteca, mientras Candela esperaba a su chico. "En el baño se habla muy bien. Fue una conversación muy interesante, pero a Antonio no se le entendía muy bien", ha bromeada Amor, emitiendo sonidos e intentando reproducir la conversación. Además, Amor le ha querido lanzar una última pregunta a la concursante de 'GH DÚO': ¿Te acuerdas si la cachimba era de marisco o menta? Esa noche el marisco estaba de promoción".

