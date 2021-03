La hija de Paz Padilla ha hablado de cómo le está afectando esta cuarentena tras el positivo en coronavirus de su madre

Anna Ferrer Padilla confiesa que su madre lleva unos días algo más complicados

A pesar de que siempre la vemos sonriendo y que es un apoyo fundamental entre los suyos por su buen humor y entereza, Anna Ferrer Padilla también está acusando el cansancio de la llamada fatiga pandémica. La hija de Paz Padilla se encuentra en cuarentena tras dar positivo en coronavirus su madre y trata de sobrellevar la situación lo mejor que puede. En su caso, ella ha dado negativo y se encuentra perfectamente, pero eso no quita que le preocupe el estado de salud de su madre, de la que dice que "está un poco más pachucha" y que le pesen los días de encierro.

Después de haber pasado el año más complicado de sus vidas tras la pérdida primero de su abuela, el fallecimiento de Antonio Juan Vidal, marido de su madre y todos los cambios provocados por la pandemia del coronavirus, la influencer reconoce que todo esto le está pasando factura y aunque es optimista por todas las cosas buenas que también está viviendo, a veces tiene momentos en los que ve todo negro y no tienen ningún problema en manifestarlo en público.

"Va a días. Hay veces que me agobio de pensar que nunca volveremos a la normalidad" así es como Anna Ferrer Padilla ha empezado expresando cómo se siente ante la situación complicada que estos días se vive en las calles de todo el mundo al cumplirse un año de que se declarase la pandemia. Aprovechando que a través de sus stories ella no duda en responder a lo que interesa a sus seguidores, estos han querido saber cómo se encuentra ella anímicamente. Y, aunque reconoce que trata de ser positiva, hay momentos en los que se viene abajo y más cuando sabe que su madre estos días lo está pasando un poco peor.

Entre lo que echa de menos y le pone triste no tener ahora, se ve reflejada una sensación general que no solo le está pasando a ella, sino también a otras muchas personas desde hace ya casi un año: "Echo tanto de menos salir sin preocuparme. No pido fiestas ni nada. Solo salir tranquilita sin pensar que lo estoy haciendo mal, que me estoy poniendo en riesgo", ha escrito y pone de ejemplos también otras rutinas que a veces cree que se le pasan y le preocupan. Precisamente teniendo el mayor de los cuidados ha visto cómo el coronavirus ha entrado en su casa y esa vulnerabilidad que presentamos todos ante este virus es lo que le da realmente miedo, tal como ha manifestado en público.

Atrás queda la primera cuarentena en la que ella vivió especialmente una situación muy dura en su casa por la enfermedad del marido de su madre, aunque de esa etapa guarda un gran cariño: "Tenía sensación de no tener prisa, dediqué mucho tiempo para leer, recuperé el gusto por el deporte, me busqué nuevos hobbies, cocinaba y pasaba mucho tiempo conmigo misma. Todas esas cosas me hacen bien", ha escrito. En este segundo confinamiento forzoso también está aprovechando para hacer muchas tareas atrasadas y hacer directos y toda la promoción que puede de su colección 'No ni ná', de accesorios personales.

Otras confesiones de Anna Ferrer Padilla

Aprovechando esta complicidad con sus seguidores la hija de Paz Padilla no se ha quedado corta a la hora de describir también algunas de sus manías, aunque mantenga que no sea una persona especialmente maniática. Entre esos secretos suyos que ha revelado han destacado las siguientes: "Hay muchas cosas que me gustan a MÍ manera, tipo el pan tostado, el cáfe... cosas que si no las hago yo no las disfruto igual. Y alguna manía en especial: duermo con calcetines casi siempre, no me gusta la sopa con fideos, ponerme ropa cómoda para llegar a casa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

La relación de Anna Ferrer Padilla e Iván Martín

Esta no es la primera vez que la influencer se sincera y cuenta cómo se encuentra a través de las preguntas que le lanzan por Instagram sus seguidores. De esta manera es cómo hemos conocido más detalles de su relación con Iván Martín. A partir de la curiosidad de sus fans, la hija de Paz Padilla se ha sincerado en alguna que otra ocasión sobre su historia de amor con el modelo y hemos sabido que antes de salir juntos fueron muy buenos amigos y que hubo un momento en el que "algo cambió".