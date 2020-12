Con más de 777.000 seguidores en Instagram, la canaria ha demostrado ser todo un ejemplo a seguir a la hora de dar carpetazo con todo tipo de malos hábitos. Y es que la novia de Ferre no cesa en su objetivo por conseguir que sus seguidores sigan sus pasos para dar un giro completo a su vida.

La novia de Ferre ha mostrado su cambio físico con el paso de los años

La chica del exconcursante de 'Supervivientes' ha recreado una foto de su pasado en la que la vemos posando en bikini y tumbada bocabajo. Con este montaje de imágenes Cristina ha dejado patente el antes y el después de su físico y la espectacular transformación de sus glúteos, un detalle en particular del que ella se siente muy orgullosa.

Además, la novia de Ferre ha querido recordar a sus fans que estos cambios no son cosa de un día. "Yo también veía lejos mi objetivo, pero cada vez me encuentro más cerca y me estoy demostrando que si quiero, puedo", ha continuado exponiendo en su perfil de Instagram, que ha animado a todos los que la leen a dejar de "conformarse" y a "actuar" para conseguir lo que uno desea.