A través de sus historias de Instagram, el exconcursante de ‘GH VIP’ ha decidido aclarar a qué se dedica en la actualidad cuando uno de sus seguidores le ha preguntado si vive de la música o le mantiene Isa Pantoja , su futura mujer. “Estoy harto de que me juzguéis sin saber. He trabajado de camarero desde los 18 años hasta los 21”, ha comenzado expresando.

El yerno de Isabel Pantoja ha continuado hablando sobre este tema y se ha dirigido directamente a los detractores que cuestionan si trabaja o no. “Después entré en ‘Gran Hermano’, también soy modelo, hago música, he estado en ‘La casa fuerte’ y hago campañas de publicidad en Instagram”, ha explicado para aclarar su situación laboral.

Mostrándose muy enfadado, Asraf ha querido recalcar a través de sus redes sociales que a él nadie le mantiene económicamente. Además, le ha recordado lo siguiente a sus más de 150.000 seguidores: “Se me olvidaba que he sido colaborador de ‘Ya es mediodía’ durante dos años. Me cansa tanta tontería, siempre queréis buscar algo malo”.