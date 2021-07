Durante los últimos meses, Asraf no ha dudado en apoyar públicamente a Kiko Rivera posicionándose con él en su conflicto con Isabel Pantoja. “Yo entiendo a Kiko. Aunque no sé todo lo que ha pasado, claramente sé más que el resto. Yo también pediría lo que me pertenece. Me parece algo totalmente lógico”, señalaba el modelo el pasado mes de diciembre.