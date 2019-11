Aurah Ruiz ‘GH’ celebra su cumpleaños con Makoke y ambas coinciden en el vestido

No todos los días se cumplen 30 años y Aurah Ruiz ha querido celebrar el evento como merece. Ni más ni menos que tres noches seguidas ha salido la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' rodeada de sus amigas y bien ataviada con sus looks más insinuantes. Entre las invitadas a la fiesta ha estado Makoke, que esta semana ha sido noticia por su exclusiva en Lecturas con Tony Espina después de someterse a una mastopexia. Hacía tiempo que no se veían y, cosas de la vida, ambas aparecieron con el mismo vestido.