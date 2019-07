Aurah Ruiz 'GH' somete a su madre a su examen más difícil: "Yo no te parí para que te pisaran"

Entre preguntas incómodas y recuerdos del pasado, la madre de Aurah ha dado sorprendentes revelaciones sobre su hija. De la exconcursante de 'Gran Hermano' ha dicho que siempre fue una niña que quiso ser famosa y por eso no le sorprendió demasiado cuando la vio por primer vez en la tele. La madre de Aurah ha confesado que no le gustaba ese mundo y que prefería para ella otros planes, aunque no ha dudado luego en defenderla en todas las ocasiones.