Jorge Javier Vázquez: "Isabel Pantoja y yo estamos condenados al desencuentro"

El presentador de 'Supervivientes' confiesa que sintió pena al verla triste por el enfrentamiento entre Kiko Rivera y Chabelita

Sobre este complicado momento al que Isabel tuvo que hacer frente tras volver de Honduras, Jorge ha hablado así: "Me dio muchísima pena verla absolutamente destruida cuando le pusimos un vídeo en el que se dejaba al descubierto la malísima relación entre sus hijos. Cuando escuché a Kiko Rivera decir: “Voy a ser sincero”, me salió del alma pararlo porque entendí que se podía liar. No me arrepiento. Se perdió un momento apoteósico, pero me daba apuro verla tan rematada en una noche en la que lo estaba dando todo (...) Le tengo cariño. Son muchos años hablando de ella, conociéndola, desde que tengo uso de razón".