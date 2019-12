Aurah Ruiz estalla y manda un mensaje a Jesé Rodríguez: "Estoy harta, aburrida y cansada"

Reconociendo que le ha costado mucho hacer este vídeo en el que tanto se ha sincerado, ha hablado así de claro: "Estoy enfadada porque me encantaría poder grabar otra clase de vídeos que no sean sentada en una cama". Desde su punto de vista, su vida es bastante interesante, pero se siente "cohibida y manipulada" y eso no le permite grabar la realidad de su día a día. Aunque alguna vez lo ha hecho, asegura que cuando lo hace parece llamar la atención de "sus enemigos".

Dejando claras evidencias de que se dirige a Jesé, ha estallado así: "Es mi vida, mi hijo vive conmigo, está 24 horas conmigo. Me encantaría coger la cámara y que vean como avanza el niño y un montón de cosas y no puedo porque ¿no lo debo hacer?. A ti qué te importa, si no estás". Aurah ha afirmado que está cabreada y que no se siente libre porque siente que no está siendo ella. Esto se lo han llegado a decir incluso las personas que la conocen bien.