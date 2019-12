Kiko Jiménez carga contra Antonio David Flores y opina sobre él: "Se mantiene en ese perfil de víctima"

Kiko carga sin piedad contra Antonio David y le da donde más le duele

Kiko Jiménez lo ha vuelto a hacer. El exconcursante de 'GH VIP 7' ha concedido una nueva entrevista en 'Lecturas' en la que, aparte de hablar sobre su relación rota con Estela Grande, también se ha despachado hablando de Antonio David Flores, contra el que ha cargado sin piedad y al que ha atacado donde más le duele.

El ex de Gloria Camila piensa que Antonio está "muy parlanchín" y ha contestado así al ser preguntado por la exclusiva que concedió él para la misma revista: "¿De qué habla si no es por mí". Desde su punto de vista, el ex de Rocío Carrasco ha hecho declaraciones contradictorias con las que parece no estar de acuerdo y tras las que Kiko ha hablado así: "Se mantiene en ese perfíl de víctima, no reconoce ningún error".

El extronista de 'MyHyV' ha hablado claro y ha respondido así cuando le han preguntado si teme que Antonio David le demande: "No. Él es quien lleva 20 años con tantas demandas, llorando y con mucho miedo". Con sus palabras, ha hecho referencia directa al conflicto judicial en el que el ex Guardia Civil lleva años inmerso con su ex Rocío Carrasco. Kiko considera que lo que intenta hacer su enemigo íntimo es desacreditarle.

El novio de Sofía Suescun ha comparado la antigua relación de Antonio con la que él ha vivido junto a Gloria Camila y a la que pusieron fin hace meses. Estas son las palabras que ha empleado para hacerlo: "He estado cuatro años con Gloria y él cuatro años con Rocío Carrasco, como yo. No creas que ha estado más tiempo, la diferencia es que yo gracias a Dios no he tenido hijos con ella. Sabe tantas historias como yo". Estas nuevas declaraciones son una nueva prueba de que la relación entre ellos dos no pasa por un buen momento y parece no tener solución.