Entre confesión y confesión, la exconcursante de ‘La casa fuerte’ ha contado que está muy feliz con el nuevo reto profesional de Jesé, que acaba de fichar por la UD Las Palmas. Además, ha aclarado que por el momento no entra en sus planes tener otro hijo con el futbolista: “Con Nyan ya me vale. Me gusta marcar la diferencia”.