"No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor y paz mental. Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho. Una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege. Siempre está para mí, siempre está preguntándome cómo estoy, cómo ha ido mi día, si me apetece hacer cosas... Son detalles pequeños, pero detalles que marcan mucho la diferencia. Hoy, sin motivo alguno, me apetecía decíroslo", comenzaba diciendo antes de reconocer que no atravesaba su mejor época.