Aurah Ruiz, preocupada por la salud de su hijo Nyan: "Tengo mucho miedo"

Aurah Ruiz ha recalcado que está teniendo muchísimo cuidado para evitar contagiarse de coronavirus y que lo que más le preocupa es la salud de su hijo, al que quiere con locura. “Pensé que nunca nos llevaríamos este susto, me pongo hasta nerviosa contándolo. No he podido ni ir a trabajar porque he estado cuidando a Nyan”, ha señalado para terminar.