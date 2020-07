Bea cambia de look y le lanza un dardo a Adara Molinero: "Dicen que hay maracaná"

Ya estamos acostumbrados a los radicales cambios de look a los que Bea Retamal se somete constantemente. Pero en esta ocasión, hay algo diferente y especial en el nuevo estilismo que ha estrenado la exconcursante de ' Gran Hermano '. La valenciana ha compartido con sus seguidores su nueva imagen y ha mandado un enigmático mensaje, lo que sus seguidores rápidamente han interpretado como un dardo envenenado para Adara Molinero .

A través de sus 'stories' de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha desatado la polémica. Con una larga melena castaña con reflejos rubios, Bea ha impactado en sus redes sociales con este nuevo look, muy alejado de la media melena a la que nos tiene acostumbrados o a los llamativos y radicales colores fantasía con los que la influencer lleva deslumbrándonos desde su paso por ' GH '.

Lo cierto es que Bea está espectacular con su nueva imagen, algo que sus seguidores no han dudado en recalcar, llenando la publicación de la peluquera de piropos. "Qué preciosidad de mujer. Guapísima". Pero parece que no todos están tan conformes con el cambio, y es que algunos usuarios no han podido evitar que el nuevo pelo de la valenciana les recuerde a la característica melena de su archienemiga Adara Molinero.