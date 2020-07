Bea Retamal confiesa su peso y arremete contra Sofía Suescun y Oriana: "No tienen escrúpulos"

‘El peso justo’ ha llegado con una nueva entrega. En esta ocasión, su protagonista ha sido Bea Retamal , que se ha enfrentado a la cifra que ha reflejado la báscula. Con cierta sorpresa, la ganadora de ‘ Gran Hermano ’ ha confesado que se esperaba pesar menos y ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre su visión de la fama. Según ella, “solo triunfan las que no tienen escrúpulos”. Yendo todavía más allá, la influencer ha arremetido duramente contra Sofía Suescun , Oriana Marzoli y Violeta Mangriñán.

La también exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha subido a la báscula y se ha quitado un gran peso de encima. “Naranjita la lía” ha reflexionado sobre el mundo televisivo y la importancia de la salud mental. “La presión de la gente me llevó a ver a una psicóloga”, ha confesado la influencer, que ha reconocido que le ha costado “mucho el querer aprender. Me enfadaba cuando me enseñaban”.