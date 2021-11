Beatriz Retamal está en una etapa de su vida en la que no se calla absolutamente nada. La ganadora de 'Gran Hermano 17' ha contado en el programa 'Sobreviviré' la última conversación que tuvo con su ex, Rodri Fuertes , tras una polémica llamada publicada en la que, la valenciana no tuvo muy buenas palabras para el que fue su pareja.

"Nos llevamos bien y eso lo usa para que no hable", ha afirmado desilusionada a Nagore Robles tras contar lo defraudada que se ha sentido con Rodri y lo engañada que ha estado durante este último año. "Me ha puesto verde a mis espaldas".

Cansada de que no paren de atacarla con frases como "no le has superado", la que fuera ganadora de 'Gran Hermano 17' ha contado cuando fue la última vez que hablaron. "Me llamó hace un mes y pico en oculto", ha contado sin tapujos admitiendo lo "bichito" que es haciendo estas cosas para que no se hable de él.