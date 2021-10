Bela Saleem, de 'La última tentación', tiene una desconocida faceta a prueba de haters

"TikTok no es lo mío, pero disfrútalo", reza en su descripción de esta conocida y popular plataforma. Bela se abrió este perfil durante el confinamiento de 2020, cuando aún no era conocida ni había participado como tentadora en 'La isla de las tentaciones'. Entonces ya se podía ver su carácter extrovertido gracias a los múltiples vídeos que publicaba, en donde no se le resiste ningún 'challenge'.