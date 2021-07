Aunque para la tertuliana Toño Sanchís era parte de su familia, no ha dudado en llevarle a los Tribunales. Y, hasta el momento, la justicia está a favor de Belén Esteban . La tertuliana recibió la mejor de las noticias en 2018 tras varios años de duros enfrentamientos con el que fue su representante, tanto en los platós como en los juzgados. La sentencia dictaminó que el que fuera amigo íntimo de la colaboradora debía pagar alrededor de 600.000 euros por haberse quedado con un porcentaje no pactado de las ganancias de la ganadora de 'GH VIP'.

Tras arreglar todos los desperfectos que dejó Toño Sanchís, Belén Esteban ha conseguido vender la vivienda. Eso sí, la colaboradora de 'Sálvame' ha hecho público que no va a hacerse cargo de los gastos que su exrepresentante dejó durante el último periodo que vivió allí: "Lo que esta señora se ha negado a pagar es el año que este señor ha estado con su familia viviendo a cuerpo de rey. No lo he pagado y no lo voy a pagar, eso es lo que hay, no hay más".