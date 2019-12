Bertín Osborne informa del estado de salud de su hijo Kike: "Es una carrera de fondo"

Y no sólo eso porque el jerezano ha comentado que la recuperación de su hijo está siendo muy positiva y que Kike habla cada vez más: “Está hablando mucho más que antes, se mete en todas las conversaciones y opina de todo, lo que es una cosa graciosísima. La verdad es que él es un chico feliz con todas sus carencias, el tipo es un fenómeno”.

Al parecer y según publica esta cabecera, el optimismo que tiene el presentador de Telecinco lo ha heredado de su madre: “Mi madre siempre me decía: ‘Hijo, cualquier noticia aunque sea mala tiene su lado bueno. Búscaselo porque se lo vas a encontrar’. La verdad es que hay noticias que son terribles y es difícil encontrar el lado bueno pero también lo tiene. Una muerte hunde mucho más a una familia, no en mi caso porque a mis hermanas las veo constantemente y además nos adoramos, pero es una de las cosas que yo no comprendo en muchas familias cercanísimas, ¿no? Que mueren los padres y hay unas peleas entre los hermanos es una cosa horrible, y bueno, en esos casos, pues todavía te unes más cuando hay una tragedia compartida y todas las noticias tienen su lectura positiva”.