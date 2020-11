Fabio Agostini y Bienve rompieron su relación en 2017

Fabio Agostini y Bienve se fueron de la mano del plató de ‘MyHyV’, pero tan solo un mes y medio después de comenzar a conocerse mejor el canario comunicó que su historia de amor había acabado. Este fue el mensaje que compartió en sus redes sociales: “Gracias a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ por la oportunidad y la bonita experiencia que me hicieron vivir. Decirle a toda esa gente que me sigue que al final no terminé con novia”.