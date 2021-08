"Cada día hablo peor. Quería decir que no lo he dejado con Ares y me habéis entendido 'lo he dejado con Ares', pero no. Tengo un problema con los pronombres, me cuestan mucho", ha asegurado la joven, que ha explicado el motivo por el que sus seguidores podrían no haber entendido con claridad su mensaje.