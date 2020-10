Son muchos los cambios de imagen a los que se ha sometido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

En esta ocasión, Susana Molina se ha teñido el pelo de dos colores ¡y está guapísima!

Antes de emitirse el primer episodio de ‘La isla de las tentaciones 2’, Sandra Barneda aseguraba que la segunda edición del exitoso ‘reality’ de Telecinco iba a ser aún más fuerte y emocionante que la primera. Y puede que no se equivocara. Sin embargo, aún son muchos los que recuerdan a los concursantes que se aventuraron, por primera vez, a participar en el formato para poner a prueba la solidez de la relación. Algunos de ellos como Fani y Christofer continúan hablando de sus más y sus menos en los platós de televisión, mientras que otros han optado por alejarse de la pequeña pantalla y hacer negocio en las redes sociales, donde muchos de ellos se han encumbrado como auténticos ‘influencers’.

En este segundo grupo destaca un nombre por encima del resto, el de Susana Molina. La ganadora de ‘GH 14’ entró en ‘La isla de las tentaciones’ con su compañero en Guadalix de la Sierra, Gonzalo Montoya, con el que rompió definitivamente tras seis años de relación. Con o sin el sevillano, la realidad es que, después del éxito arrollador de la primera temporada del programa entonces presentado por Mónica Naranja, la popularidad de la murciana ha ido ‘in crescendo’ hasta alcanzar cifras desorbitadas. Tanto es así que, a día de hoy, Susana Bicho, como se la conoce en redes sociales, puede presumir de acumular casi un millón de seguidores en Instagram. La ex de Montoya no pierde de vista las tendencias que arrasan en el mundo de la belleza. Por eso, La ‘influencer’, que cambia de imagen con bastante frecuencia, ha sorprendido con un impactante cambio de look, que es tendencia esta temporada. Así lo ha mostrado en su perfil de Instagram:

¿Nueva tendencia ‘beauty’ a la vista?

En concreto, la murciana ha mantenido su tono natural, al que ha añadido unas llamativas mechas rubias en los mechones más visibles del rostro. Nada más ponerse en manos del profesional, el estilista, maquillador y peluquero Manuel Zamorano, Susana tenía claro lo que quería. “Casi siempre voy con el pelo para atrás porque me empieza muy en la frente y se me pone todo en la cara. Así que lo que quería era que, al ponérmelo detrás de la oreja, se me viese un poquito por delante y por la zona de la patilla”, comentaba a sus ‘followers’ instantes antes del cambio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 11 Sep, 2020 a las 6:09 PDT

Como era de esperar, el resultado ha encantado a sus seguidores, que parecen querer apuntarse a la tendencia del momento por la que no han parado de preguntar. “¿Cómo se llama la técnica que han utilizado, Susana?”, “¡Te queda genial! Un cambio para bien siempre es bueno” o “¡¡Estás guapísima!!” son algunos de los comentarios que pueden leerse en el perfil de Susana.

Sin embargo, no todo han sido valoraciones positivas y algún que otro usuario ha sugerido que la ganadora de ‘GH’ no ha estado muy acertada con este cambio de look (“Uff… Esos mechones delante no te favorecen nada…” o “Te quedaba mejor antes para mí gusto”) e incluso la han ‘acusado’ de plagiar a otras ‘celebrities. “Culo veo… Culo quiero. Me cae bastante bien esta chica. pero este look en mayor medida ya se lo hemos visto a Dua Lipa, Aitana y Danna Paola”, escribe otro de los seguidores, que pide más originalidad a la ‘instagramer’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 5 Oct, 2020 a las 10:52 PDT

Su cambio más radical

Aunque, a diferencia de otras ‘influencers’, suele ser bastante cauta a la hora de ponerse en manos de los estilistas, Susana Bicho dejó sin palabras a sus seguidores en noviembre de 2018, cuando decidió someterse a su cambio de imagen más radical hasta la fecha. La exgran hermana tuvo la oportunidad de hacer algo que siempre había tenido en mente, teñirse el pelo de rubio platino, y, contra todo pronóstico, hizo el deseo realidad. Eso sí, solo llevó este espectacular look durante una semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 14 Ene, 2019 a las 12:28 PST

En uno de sus vídeos publicados en su canal de Mtmad, ‘Contigo sí’, la murciana reconoce que no le gustan los cambios muy ‘heavys’ porque siempre que los ha llevado a cabo ha acabado arrepintiendo, como cuando se cortó el flequillo o cuando se tiñó de rubio platino. La joven ha explicado que le encantaba llevar el pelo casi blanco, pero que no se terminaba de reconocer y le generaba ansiedad verse tan diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 25 Nov, 2018 a las 3:49 PST

Aún así, la ex de Gonzalo suele aburrirse con facilidad de llevar el mismo peinado y la hemos podido ver con infinidad de looks. Con flequillo, corto, media melena, liso, rizado, suelto, recogido, recto, capeado…

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 28 Nov, 2019 a las 11:58 PST

Mucha moda, pero también belleza

La fuerte y arrolladora personalidad de la ganadora de ‘GH’ se ve reflejada en todos y cada uno de sus ‘oufits’. Elegancia y sencillez son dos de las palabras que mejor definen el inconfundible estilo de la ‘influencer’, que domina a la perfección los básicos de armario, absolutos protagonistas de sus rompedores looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 13 Oct, 2020 a las 5:13 PDT