"Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida , que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar, a mi compañero y excelente periodista Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él, no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé, cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”, escribió la expresentadora en su Instagram.

Romina Malaspina, ahora cantante: así es su primer tema

El cambio de rumbo de Malaspina ha sorprendido. De los aplausos iniciales, emoticonos de corazón y calificativos como "genia", también la argentina se está enfrentando a las críticas y a los que ponen en duda su futuro como cantante. "Más autotune no le entraba", "No se te entiende nada" o "qué buen tema espero que no saques otro" son algunas de esas críticas.

Sin hacer caso a ese tipo de comentarios y sabiendo que no siempre se puede gustar a todo el mundo, Romina Malaspina está entusiasmada con el giro que ha dado su vida y está entregada en este nuevo proyecto y muy apoyada por su familia: "Si mis hermanos y los míos están bien, yo estoy tranquila. No podría estar disfrutando de todo lo que me pasa si una persona de mi familia no está al cien por ciento", es de lo que ellos ha dicho.