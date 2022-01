Poco se sabe de su pareja, un misterioso empresario que quiere mantenerse en el anonimato . La propia Carla lo ha contado así a través de sus redes sociales, pero no ha podido evitar que la revista 'Semana' publicase hace algunos días algunos datos de su pareja.

Una de las preguntas que le han hecho sus seguidores es sobre su alimentación. La influencer ha explicado que no sigue una dieta como tal, que simplemente come sano. "Evito los dulces, no tomo bebidas azucaradas ni gaseosas (excepto agua con gas), nada de bollería industrial, ni comida rápida o basura", ha detallado.