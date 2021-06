Los equipos de búsqueda han hallado el cadáver de Olivia, una de las niñas raptadas por su padre en Tenerife

Carlota Corredera ha mandado a Beatriz Zimmermann un desgarrador pésame

Ana Bernal-Triviño y otros rostros de Telecinco se han sumado a la 'denuncia' pública por violencia de género

Los peores presagios terminaban ayer convirtiéndose en una realidad cuando los equipos de búsqueda encontraban en el mar el cuerpo sin vida de Olivia Gimeno Zimmermann, la niña de seis años desaparecida en Tenerife el pasado 27 de abril junto a su hermana pequeña Anna, de dos años. Un conmovedor desenlace que ha conmocionado al país y que no hace otra cosa que confirmar que estamos ante un nuevo caso de violencia de género y vicaria.

A través de su perfil oficial de Instagram, Carlota Corredera le ha hecho llegar a la madre de las niñas de Tenerife su más sentido pésame: "Mi corazón esta contigo, Beatriz. Lo siento en el alma", ha escrito a través de la red social Twitter.

Pero este no ha sido su único mensaje público, pues también ha aprovechado para hacer un llamamiento a través de Instagram: "Es violencia vicaria, nos están matando. Protejamos a las mujeres y a sus hij@s. Es asunto de tod@s. Hay que parar el terrorismo machista", ha escrito la presentadora de manera desgarradora junto a una ilustración que representa a Olivia y a Anna como dos sirenas surcando los mares de la mano. Una imagen que se está utilizando para homenajear el recuerdo de estas dos pequeñas que se han convertido en víctimas de su padre.

Pero Carlota Corredera no ha sido la única en llorar la muerte de Olivia y Anna. Y es que han sido muchos los rostros de Telecinco que se han volcado con este caso para 'denunciar' públicamente este nuevo caso de machismo, que es uno de los muchos a los que asistimos día tras día.

El contundente mensaje de denuncia de Ana Bernal-Triviño

Así lo ha recordado Ana Bernal-Triviño: "La mayor de las niñas de Tenerife, asesinada. Un día más de violencia de género y violencia vicaria. Hemos asistido al mes con más mujeres asesinadas y tenemos a los negacioncitas a sus anchas en las cadenas de televisión. Yo he tenido que escuchar al portavoz de las niñas de Tenerife insistir en que el padre era bueno, negando el contexto de violencia de género en este caso", ha señalado la experta en comunicación de violencia de género, que no ha podido evitar lanzar un mensaje de lo más contundente a todos aquellos que se empeñan en negar que la violencia de género es una realidad que continúa cobrándose numerosas vidas.

"A ver cuándo entendemos ya ser buen padre no es solo dar de comer a unas hijas. También ha de haber un bienestar emocional", ha continuado escribiendo en su perfil de Instagram la periodista. "Que llevarte a las hijas porque no puedes soportar que tu mujer rehaga su vida con otra persona es violencia. Que los maltratadores nunca son buenos padres", ha señalado de manera tajante antes de recordar que no se ha de relacionar el machismo con ningún tipo de enfermedad psicológica.

"No, no son enfermos mentales. Son hombres sanos machistas. Y el machismo solo busca causar el máximo dolor a las mujeres, a las exparejas y a los hijos e hijas. No podemos seguir permitiendo esto como sociedad", ha señalado Triviño. Una reflexión a la que también se ha sumado Carme Chaparro, que ha escrito lo siguiente: "No puedo dejar de pensar en esa madre. Descansad en paz, pequeñas. Un maltratador nunca es un buen padre".

No son enfermos mentales. Son hombres sanos machistas

Toñi Moreno, Belén Esteban o Rosa Benito también se han sumado a las condolencias

Asimismo, Toñi Moreno ha utilizado su enorme plataforma en las redes sociales para alzar la voz en la misma línea que sus compañeras de profesión ya mencionadas: "No puedo dejar de pensar en esa madre. No imagino el dolor que ahora está sintiendo. Creo que ella mantenía la esperanza porque no podía imaginar tanta maldad. Un monstruo".

Belén Esteban, por su parte, ha querido homenajear a Olivia y a Anna publicando a través de sus historias de Instagram una fotografía de las dos hermanas a la que ha acompañado con varios corazones rotos. Un profundo sentimiento de dolor y tristeza que ha sentido de igual manera Rosa Benito, que también ha compartido en sus redes una instantánea de las pequeñas. "Cuánto dolor, rabia, pena, impotencia… Descansad en paz. Pobre madre", ha escrito la que fuera ganadora de 'Supervivientes'.

Aunque resulta prácticamente imposible, Kiko Hernández también ha intentado ponerse en la piel de Beatriz Zimmermann: "Qué pena tan grande", ha escrito el colaborador de 'Sálvame' dando su pésame a la madre de las niñas de Tenerife, que también ha recibido unas sentidas palabras por parte de Alba Carrillo: "Todo mi amor a Beatriz, a la familia y a los amigos de las dos niñas. El dolor es compartido, la consternación es absoluta y la rabia e impotencia son indescriptibles".

Un sentimiento colectivo que al que desde 'Outdoor' también nos sumamos, mandando nuestro más sentido pésame a la madre y a los familiares de Olivia y Anna. Y es que, como bien ha apuntado Carlota Corredera, ante estas situaciones solo nos queda unirnos y manifestarnos en repulsa de todo tipo de violencia de género con el objetivo de poner fin a esta lacra social.