Carlota Corredera rescata un posado de su juventud: "Tanta inocencia, tanto por vivir"

Carlota Corredera ha agitado las redes sociales con una particular publicación. La presentadora de ' Sálvame ' ha ido al desván de su casa y ha desempolvado su álbum familiar. La que antes fuese directora del programa que ahora presenta ha impresionado a sus seguidores con una foto de cuando iba a las clases de la Universidad, hace ya casi 30 años.

El poco cambio que ha sufrido en estos casi 30 años no ha pasado desapercibido; ni para los seguidores de su cuenta, ni para los que son sus compañeros de profesión. “El curioso caso de Benjamin Button”, comentaba con gracia un usuario de Instagram. “Alucino, pero si es la misma jodía”, escribía Nagore Robles impresionada por la fotografía. “Pues está usted igual”, apostillaba la exconcursante de ‘GH DÚO’, Carolina Sobe.

Incluso a la presentadora no le faltaron los comentarios de colaboradores de su propio programa. El reportero Omar Suárez no se contenía las ganas y le respondía con un escueto, pero conciso: ‘Igual’. La verdad que el paso del tiempo no ha pasado por el rostro de la presentadora de ‘Sálvame’.